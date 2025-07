'Deixamos Deus agir': as mulheres católicas que rejeitam os contraceptivos

Dentista de formação, Lívia trabalhava fora de casa até o nascimento do primogênito, Davi, de 10 anos. Hoje, o marido é o único que contribui financeiramente com o sustento da família, e ambos estão de acordo com essa decisão.

"Quando meu primeiro filho nasceu, meu marido me ofereceu a possibilidade de ficar em casa. No início, fiquei apreensiva, porque tive uma criação totalmente diferente. Minha avó dizia: 'Não fique em casa, vá ter sua vida, seja doutora'. Acabei não ouvindo o conselho dela", conta.

Sempre trabalhei, mas hoje me sinto confortável com o fato de o meu marido me bancar. Ganho um dinheirinho aqui e acolá com as redes sociais, mas quem sustenta a casa é ele. Se algum dia eu tiver de voltar a trabalhar como dentista, tudo bem também, isso não é um problema.

Lívia Marques

Lívia tem uma funcionária que trabalha de terça a sexta. Nos demais dias, fica encarregada das tarefas domésticas, enquanto o marido trabalha fora.