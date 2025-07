Ela deu a volta ao mundo de moto... e foi completamente ignorada pelo feito

Elspeth Beard em sua despedida da Índia Imagem: Arquivo pessoal/Uso autorizado

Eu me preocupava muito com a minha aparência e sempre usava as roupas mais feias e mal-ajustadas que conseguia encontrar, para não chamar atenção. Tinha plena consciência da minha vulnerabilidade.

No geral, não senti que ser uma mulher sozinha fosse uma desvantagem — muitas vezes, era uma vantagem. Os locais não me viam como uma ameaça e houve várias ocasiões em que fui convidada a ficar na casa de pessoas que estavam preocupadas com a minha segurança. Não sei se teria recebido a mesma hospitalidade se fosse homem.

Quando conheci Robert (um holandês que também estava de moto) e começamos a viajar juntos, notei claramente uma diferença: com um companheiro homem, parecia que eu não precisava mais da proteção deles.

Universa: Como você imagina que sua viagem seria diferente se fosse feita hoje em dia?