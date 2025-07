Casamento sem sexo: quanto tempo pode durar essa relação?

Relações que atravessam longos períodos sem sexo são mais frequentes do que se imagina. E, acredite, nem sempre resultam em separação, o que não impede que a questão seja encarada como um sinal de alerta e que mereça ser trabalhada.

Por ter a sensação de que o outro estará sempre lá, no travesseiro ao lado, disponível, há a tendência de deixar o sexo para depois, pensando que depois haverá um momento mais favorável. E, aí, o casal começa a postergar esperando o melhor dia, local e/ou hora. Quando percebem, já se passaram meses sem uma relação sexual.

É muito comum ver casais que deixam de fazer sexo porque hoje ainda é segunda e amanhã tem que acordar cedo ou porque hoje é sábado e ficaram fora o dia todo e é melhor deixar para domingo que estarão descansados. São pensamentos que acontecem tanto em homens quanto em mulheres e isso começa a distanciar o casal.

Amizade e cumplicidade seguram a situação

Não existe, segundo especialistas, um tempo limite para uma pessoa ou um casal ficar sem sexo, já que isso depende de vários fatores. Há casais jovens que ficam quatro ou cinco anos sem sexo e mantêm o casamento, enquanto outros passam quatro meses sem transar e a relação desmorona. Sempre que falamos de relações humanas não se pode generalizar, pois cada indivíduo é único

O tempo que um casamento pode ou não durar sem sexo depende de como cada um lida com essa ausência. Em certos casos, geralmente o desejo está depositado em um só, ou seja, um no casal quer sexo e o outro não ou nem tanto. Nessas situações, sustentar um relacionamento fica complicado. As cobranças e as discussões tornam-se constantes e difíceis de administrar. Quem sente mais vontade acaba se sentindo rejeitado.