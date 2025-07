Atriz de 'King Kong Fran' já impediu tentativa de estupro: 'Ela me abraçou'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Rafa Azevedo, a King Kong Fran, contou que já impediu uma tentativa de estupro.

Rafa contou que viajava com o namorado quando percebeu que outra mulher estava em perigo. "Eu vi de longe que uma menina estava em situação de risco com dois caras. Eu falei em português mesmo: 'Amiga!'. A menina me olhou, veio e me abraçou. Olhei na hora pro Yuri [namorado] e pro amigo e falei: 'Vamos levar ela daqui'. A gente levou e deixou ela no hotel. Eu reparo muito. O espetáculo as vezes acaba meia-noite, tem menina esperando carro de aplicativo, eu falo: 'Quer ir até o hotel comigo e de lá você pega? Tô o tempo inteiro percebendo essas coisas."

