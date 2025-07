Delineador 'potente' de 2,7 mil anos tem receita revelada em estudo

Um delineador de, pelo menos, 2.700 anos encontrado no Irã teve sua fórmula descoberta por uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade Tübingen, na Alemanha, e publicada na revista científica Archaeometry no fim de maio.

O que aconteceu

Maquiagem foi encontrada em jarro. Arqueólogos analisaram restos do delineador encontrado em jarro de cerâmica no cemitério de Kani Koter, no noroeste do Irã. O túmulo, da Idade do Ferro, teria pertencido a um guerreiro de alto status do Império Assírio, acreditam os cientistas.

Descoberta das cerâmicas foi feita em 2016, quando o local foi saqueado. No entanto, autoridades da Organização de Patrimônio Cultural da Província do Curdistão recuperaram o conteúdo do túmulo histórico e entregaram os achados ao Museu Arqueológico de Sanandaj. O primeiro relato do caso foi publicado em 2021.