Justiça viu alienação parental por parte da mãe de Marília; o que é isso?

Ainda assim, as causas de alienação parental são individuais. Elas podem ter forte relação com o sentimento de luto ao terminar uma relação, e quando ele não é elaborado desencadeia estímulos de raiva e inveja. Em alguns casos, no entanto, o processo é fruto de condições psicológicas, como em pessoas com traços narcisistas.

Danos psicológicos às crianças envolvidas. Em qualquer um dos tipos de casos, mesmo podendo se tratar de mentiras, os danos psicológicos às crianças são sentidos como se a situação tivesse acontecido.

No caso de Léo, foi pontuado que a mãe de Marília fazia o neto acreditar que Huff não era um pai competente. Isso foi avaliado pela Justiça como uma ação de alienação parental. Uma das testemunhas ouvidas na audiência foi David Fabricio, atual marido de Ruth, que confirmou a existência de um péssimo clima entre sua esposa e o pai de Léo. A defesa de Ruth afirmou que a decisão contraria parecer do Ministério Público, que se manifestou contrário à concessão da tutela de urgência, e que provas "vão mudar totalmente o curso dessa ação".

O que diz a lei

Em maio de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou uma lei que modifica regras sobre alienação parental. A Lei 14.340: