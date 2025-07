Justiça suspende lei que obrigava cartazes antiaborto em hospitais do Rio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu ontem a fixação de cartazes antiaborto nos hospitais da capital fluminense.

A decisão do órgão especial do TJ-RJ acatou um pedido do procurador-geral de Justiça do Estado, Antonio José Campos Moreira, que argumento que a lei municipal 8.936/2025 é inconstitucional. A legislação que determinava o conteúdo dos cartazes havia entrado em vigor em 12 de junho.

Segundo o Ministério Público do Rio, a lei tem "vícios de competência e iniciativa" e fere a Constituição Federal, além da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por contrariar o protocolo de atendimento humanizado a vítimas de violência sexual estabelecido na política pública nacional de saúde.