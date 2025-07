Implante contraceptivo que dura 3 anos chega ao SUS; como método funciona?

Esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada. Essa decisão foi da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS] , a pedido do Ministério da Saúde, e agora vamos orientar as equipes, fazer a compra e orientar as Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil para já no segundo semestre deste ano começar a utilizar no SUS.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

O SUS já disponibiliza outros contraceptivos. Além do Implanon, também há preservativos externo e interno, DIU de cobre, anticoncepcional oral combinado, injetáveis hormonais, pílula oral de progestágeno, laqueadura e vasectomia.

Como funciona o Implanon?

O novo contraceptivo é seguro e de alta eficácia. Ele atua por até três anos, sem necessidade de intervenções. Após o período de uso, ele deve ser retirado e, caso a paciente deseje, um novo pode ser inserido —um procedimento realizado pelo próprio SUS.

O implante libera continuamente, em doses pequenas, um hormônio chamado etonogestrel. Em cerca de oito horas, os níveis do hormônio já alcançam concentrações suficientes para inibir a ovulação. A inserção pode ser feita no consultório médico com anestesia local, na subderme, logo abaixo da pele. O implante é colocado na região interna da parte superior do braço.

É um dos métodos mais eficazes. O risco de engravidar usando corretamente é de cerca de 5 em 10 mil pessoas que utilizam o método. Em comparação temos: