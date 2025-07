Ter filhos tornou difícil transar como antes? 5 dicas para manter a conexão

Aquela velha dica de deixar os filhos com os avós para dar uma escapadinha no motel pode até funcionar de vez em quando, mas está longe de ser uma solução constante. Para muitos casais, especialmente os que têm filhos pequenos, encontrar tempo e privacidade para transar se tornou um verdadeiro desafio. Entre a rotina intensa de trabalho, cuidados com a casa, responsabilidades parentais e o cansaço no fim do dia, o sexo frequentemente acaba ficando para depois.

É compreensível que o desejo sexual sofra oscilações nessas circunstâncias, mas é importante que o casal não descuide da intimidade e busque estratégias para manter a conexão viva. Afinal, pequenos gestos de carinho e momentos de prazer a dois ajudam não só a fortalecer o relacionamento, como também a aliviar o estresse e renovar a parceria.

Veja, a seguir, cinco dicas práticas para manter o vínculo sexual mesmo com filhos em casa: