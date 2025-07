Sexo e comida: como fazer essa combinação dar certo

Caso sejam introduzidos na vagina, há o risco de que esses alimentos ajudem na proliferação de fungos e bactérias que alteram o pH local. Resultado: alergias, corrimentos e infecções como a chatinha candidíase. Evite.

Não adote substitutos como lubrificante

Esqueça cenas de cinema com manteigas ou outros itens alimentícios ocupando o papel de lubrificantes —inclusive para sexo anal. Além do risco de infecções, ardências e coceiras, comida não cumpre a função de diminuir o atrito e tornar a penetração mais fácil e gostosa.

O ideal é usar um lubrificante convencional para o sexo, sempre à base de água.

Opções "artificiais" são aliadas do prazer

Óleos de massagem com aromas que excitam o paladar, velas com sabor que derrete em contato com a pele sem machucar, géis de fruta próprios para sexo oral, camisinhas com sabor... É vasto o leque de opções de cosméticos sensuais do tipo comestível capazes de saciar os nossos fetiches gulosos.