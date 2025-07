Seu filho faz birra sem parar? Pode ser transtorno opositor desafiador

O diagnóstico definitivo veio aos oito anos, e, a partir daí, teve início uma jornada de compreensão e adaptação para que a menina pudesse desenvolver habilidades de regulação hormonal e comportamental. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Dependeu de muito acolhimento, paciência e das ferramentas certas.

Andreia Rossi, educadora parental, e filha, diagnosticada com TOD Imagem: Arquivo Pessoal

Com um diagnóstico de atraso global do desenvolvimento, foram necessários quase dez anos para que, em uma nova avaliação neuropsicológica, no ano passado, a jovem não tivesse mais nenhuma pontuação para TOD e fosse diagnosticada com uma leve deficiência intelectual e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Aliás, vale lembrar que cerca de 45% das crianças diagnosticadas com TDAH também apresentam TOD, que ainda pode ser associado ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Nem toda birra é TOD

É importante saber que não é porque seu filho faz birra e desafia autoridades que ele necessariamente tenha o transtorno. O TOD é uma condição de ordem emocional e psíquica, que impacta diretamente a regulação da frustração, tornando as crianças extremamente reativas, intolerantes e com dificuldades em lidar com figuras de autoridade e regras.