'King Kong Fran' passa dos limites, diz atriz: 'Personagem é uma crítica'

Rafa contou já ter recebido ameaças devido à seu personagem. "Quem precisa estudar pra acabar pra acabar com o machismo são os caras. Pensei nisso: 'preciso fazer eles pensarem, viver a experiência'. Ao mesmo tempo que já recebi ameaças, já fiz B.O. [Recebo] comentários no Instagram. Tem vezes que tem comentários abertos, vou printando e mandando pro advogado. É uma covardia enorme."

Atriz de 'King Kong Fran' já impediu tentativa de estupro: 'Ela me abraçou'

Rafa revelou já ter impedido uma tentativa de estupro durante uma viagem. "Eu vi de longe que uma menina estava em situação de risco com dois caras. Eu falei em português mesmo: 'Amiga!'. A menina me olhou, veio e me abraçou. Olhei na hora pro Yuri [namorado] e pro amigo e falei: 'Vamos levar ela daqui'. A gente levou e deixou ela no hotel. Eu reparo muito. O espetáculo as vezes acaba meia-noite, tem menina esperando carro de aplicativo, eu falo: 'Quer ir até o hotel comigo e de lá você pega? Tô o tempo inteiro percebendo essas coisas."

