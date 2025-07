Make 'blindada' para correr no parque resiste a suor e sol; aprenda a fazer

Ao final do treino, o saldo não inclui um novo romance, mas a maquiagem seguiu intacta. "Foi à prova de rolê? Foi. Encontrei alguém? Não. Mas tô dando uma segunda chance pra corrida...e pra meia azul em outro parque."

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa.

Confira a íntegra: