Peça 'King Kong Fran' expõe homens ao machismo: 'É a realidade da mulher'

'King Kong Fran' passa dos limites, diz atriz: 'Personagem é uma crítica'

Rafa também destacou que a personagem passa dos limites intencionalmente. "Teve uma vez que eu fiquei conversando lá no Instagram sobre isso. 'Como vocês não entendem que é uma ironia?'. Muita gente não entendia que a Fran está criticando. Eu faço pra confundir, mas chego em uns limites, quando falo da violência sexual, por exemplo. Mas se for pesquisar, tem homens falando coisas horríveis, ensinando várias coisas. São coisas horrorosas. Minha mente é vigilante, eu vivo o tempo inteiro procurando material."

Atriz de 'King Kong Fran' já impediu tentativa de estupro: 'Ela me abraçou'

Rafa revelou já ter impedido uma tentativa de estupro durante uma viagem. "Eu vi de longe que uma menina estava em situação de risco com dois caras. Eu falei em português mesmo: 'Amiga!'. A menina me olhou, veio e me abraçou. Olhei na hora pro Yuri [namorado] e pro amigo e falei: 'Vamos levar ela daqui'. A gente levou e a deixou no hotel. Eu reparo muito. O espetáculo às vezes acaba meia-noite, tem menina esperando carro de aplicativo, eu falo: 'Quer ir até o hotel comigo e de lá você pega? Tô o tempo inteiro percebendo essas coisas."