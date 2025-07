Da amamentação ao afeto: veja cuidados essenciais após o nascimento do bebê

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 23h30 no Canal UOL. No episódio desta semana, a médica pediatra Kelly Oliveira explica quais os principais cuidados com o bebê após o nascimento.

"O cuidar é desde o nascimento. Se for possível [para a mãe optar pelo] parto normal, que a gente sabe que tem uma microbiota, que é a flora que organiza nosso corpo e vai auxiliar a saúde do bebê", ressalta a especialista.

A amamentação é fundamental para o desenvolvimento do bebê não apenas após o nascimento, mas durante os primeiros anos de vida. "Então é importante a mãe se informar e ter conhecimento sobre a amamentação, para saber o que fazer nos primeiro dias. Quando a amamentação se estabelece, o sono também vai melhor, o bebê está melhor nutrido", explica a pediatra.