Vanessa Rozan dá dicas para criar makes à prova de qualquer rolê

Pista de patinação, aulas de salsa, corrida e até um tour com vibe K-beauty. Tem rolês que merecem makes especiais —e é isso que a maquiadora e apresentadora Vanessa Rozan, do Lab da Beleza, mostra em seu novo programa À Prova de Rolê, que estreia amanhã no Canal UOL na TV e no YouTube de Universa.

Mas como garantir uma make que dure, combine com tudo e seja à prova de qualquer rolê? Confira a seguir dicas infalíveis de quem tem mais de 20 anos de experiência no assunto.

Bonita o dia todo

"Hidratar bem é fundamental para a maquiagem durar", alerta Vanessa. Pele seca faz a base craquelar ou sumir. Dica: invista em produtos de longa duração —eles fazem a diferença!