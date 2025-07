Que horas transar para engravidar? Gozar ajuda? Veja mitos e verdades

A atriz Mariana Rios, 39 anos, revelou recentemente que enfrenta uma condição genética rara que impede a evolução de embriões nas tentativas de gravidez com seu atual parceiro. Após sucessivas frustrações durante o processo de fertilização in vitro, ela descobriu, junto aos médicos, uma incompatibilidade genética com o namorado, João Luiz Diniz, 27.

Mariana contou que o diagnóstico foi doloroso, mas também trouxe clareza para um processo exaustivo emocionalmente. Sua experiência dá voz a muitas mulheres que vivem o mesmo ciclo de expectativa e frustração, sem saber exatamente por que a gravidez não acontece. Em tempos em que a fertilidade ainda é um tabu, o relato da atriz reforça a importância de abordagens mais amplas nos tratamentos reprodutivos — incluindo avaliações imunológicas e genéticas quando necessário.

A pressão para ver o teste de gravidez dar positivo ronda mulheres — e seus parceiros ou parceiras — que têm vontade de engravidar, mas não conseguem com facilidade. Para entender melhor como esse estresse pode afetar não só o corpo, mas também o desejo e a intimidade, conversamos com especialistas que explicam as principais técnicas para aumentar as chances de engravidar e, principalmente, como preservar o vínculo emocional do casal durante as tentativas.