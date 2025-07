Bolero, calça 'restart': Titi e MariMoon reagem a looks cafonas do passado

Já teve uma época em que bolerinho era chique, calça colorida era marca registrada de popstar e usar sombra com glitter durante o dia não era carnaval, era atitude. No episódio de 'Acessíveis' videocast de Titi Müller e MariMoon do Canal UOL desta semana, as apresentadoras reviraram o baú para comentar looks que marcaram suas fases mais coloridas e ousadas, mas que em 2025 poderiam ser consideradas cafonas. "Como é gostoso ser cafona", lembrou Titi logo no início da conversa.

Bolerinho e fitinha na cabeça: influência emo e retrô

Titi Müller e MariMoon no 'Acesso MTV' Imagem: Reprodução

O primeiro look comentado trouxe dois itens clássicos do início dos anos 2000: o bolero e a fitinha na cabeça. "Acho que fui eu que lancei a trend da fitinha na cabeça", relembrou Titi Müller. MariMoon associou o visual da apresentadora ao estilo emo e rockabilly, com referências aos anos 50.

"Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eu sou emo ainda, né. Porque eu ainda uso franja emo, minha franja tá colada na testa", disse Titi Müller.