Você conhece o plano de cuidados dos 'primeiros 1.100 dias da mãe e bebê'?

Ela explica sobre a importância de manter os cuidados nos primeiros mil dias de vida do bebê, o que seria os dois primeiros anos, mas que também é preciso começar a atenção extra no período da gravidez.

"A ciência tem mostrado que o preparo para a gestação também é muito importante, então acrescentamos 100 dias e oficializamos 1100 dias de cuidados para a mulher se preparar, fazer os exames e ver as vitaminas", destaca.

Segundo a médica, o primeiro trimestre é decisivo para a formação do bebê, por isso é necessário fazer corretamente o uso das vitaminas como o ácido fólico, ferro, vitamina D, entre outras. "O bebê está se formando, então é importante fazer atividade física dentro do saudável e ter uma boa alimentação, com gorduras boas", explica Kelly.

Neste sentido, alguns exames são essenciais para entender a necessidade de suplementação e se há doenças que precisam ser tratadas durante a gestação. Entre os exames importantes e que devem ser repetidos em cada trimestre há o de sorologia para verificar a possibilidade de toxoplasmose, herpes, sífilis, HIV, entre outras doenças; e os de rotina, como glicemia, hemograma, ferro e vitaminas.

"O sono também é muito importante. Ter um sono reparador na gestação vai ajudar a mulher a ter mais disposição e ao mesmo tempo o bebê vai estar em um ambiente com menos estresse. Ajuda a repor as energias", ressalta a pediatra.