Amar quem é comprometido: o que mantém esse vínculo tóxico e como romper

Quem nunca ouviu, ou disse, a frase: "Por que você insiste nesse caso com alguém que nunca te escolhe de verdade?". A resposta pode estar na chamada "síndrome de Fortunata". Apesar do nome, ela não é uma doença nem um diagnóstico oficial, mas um termo popular que descreve um padrão afetivo bastante específico: o da pessoa —geralmente mulheres, embora não exclusivamente— que se apaixona por alguém já comprometido e nutre a esperança de um dia ser escolhida como a parceira oficial.

A expressão tem origem na personagem Fortunata, do romance do espanhol Benito Pérez Galdós, e acabou se tornando uma metáfora para histórias de amor marcadas por promessas, espera e sofrimento. "É uma forma de nomear um tipo de vínculo que, muitas vezes, aparece nos consultórios com uma roupagem romântica, mas que se sustenta na dependência emocional", explica a psicóloga Luciana Oliveira.

Segundo especialistas, esse tipo de relação funciona como um vício. Momentos curtos, mas intensos, de carinho, atenção ou declarações de amor criam um ciclo de recompensa (conhecido na psicologia como reforço intermitente) que mantém a pessoa presa ao relacionamento, mesmo que ele seja repleto de ausência, silêncio e dor. No fundo, o que mantém esse vínculo é a esperança constante de que a fantasia um dia se transforme em realidade.