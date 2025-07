5 dicas para resgatar a sua vida amorosa depois que os filhos saem de casa

Dicas para redescobrir a parceria na fase do ninho vazio

Aproveite a casa vazia: sem filhos por perto, é possível transar com mais tranquilidade, sem pressa ou culpa. Experimente novos espaços da casa e invista no erotismo com criatividade.

Crie momentos a dois: programar passeios, viagens ou até uma ida ao cinema pode resgatar a sensação de namoro e fortalecer a parceria.

Busque experiências novas em conjunto: participar de um curso, começar uma atividade física ou aprender algo novo juntos pode renovar o olhar sobre o outro.

Invista em si mesma: retomar os estudos, reencontrar amigas ou cuidar da própria autoestima são atitudes que aumentam a autoconfiança — e isso costuma ser muito sedutor.

Converse com seu par: o diálogo é a principal ferramenta para manter a intimidade emocional. Falar sobre medos, desejos e planos ajuda a alinhar o caminho dos dois.