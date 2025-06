Quer um orgasmo mais poderoso? Ginástica íntima ajuda no sexo e na saúde

Nem sempre os músculos da vagina são lembrados com frequência como aliados na melhora do prazer sexual. Porém, são eles que fazem toda a diferença nessa hora. Ao praticar a ginástica íntima, mais do que ajudar na saúde, é possível aumentar a lubrificação e a vontade de transar, o que colabora até para orgasmos mais intensos.

Uma musculatura íntima saudável com todas as suas caraterísticas — força, resistência, agilidade, coordenação e relaxamento — promove melhora da sensibilidade no momento da penetração do pênis, do aporte sanguíneo da região, da intensidade do orgasmo, da lubrificação e, consequentemente, do prazer sexual como um todo.

Os exercícios íntimos, geralmente prescritos por uma fisioterapeuta pélvica, melhoram a flacidez vaginal, disfunções sexuais, como dor na relação, vaginismo ou vulvodínia. Ainda são benéficos para prevenir disfunções urinárias e fecais, colaboram para a melhora da constipação intestinal e do pré e pós-parto. Após uma avaliação individualizada é possível ter um treino personalizado para a musculatura vaginal.