Atriz Caroline Abras começou no teatro escondida: 'Minha mãe não gostava'

A atriz contou como foi receber Ney Matogrosso no set de 'Homem com H'. "Todas as informações que a gente tem de relações vêm da fonte, do Ney. Eu estava numa boa. Fui chegando perto, descortinando e então, Ney Matogrosso. A gente ficou uma hora conversando com ele e ele contando causos. Cara, é uma lucidez. Ele tem uma postura que deixa a gente no chinelo."

Carol disse ainda ter perguntado para o cantor se ele não sentia ciúmes de Cazuza durante o relacionamento dos dois. "Ele me olhou com uma cara e disse: 'Carol, não tinha nada disso nessa época, imagina.' Não tinha."

Carol Abras conta como 'cara de pau' garantiu 1º papel no cinema: 'Roubei'

Caroline revelou que "roubou" o seu primeiro papel no cinema, no curta 'Alguma Coisa Assim'. "Eu fazia aula de teatro, era a mais nova e tinha um menino que era um pouco mais velho do que eu. Um dia ele chegou antes da aula e pediu para bater o texto de um teste com ele. Perguntei onde era. Ele me deu o endereço e horário, apareci lá. E só tinha menino. Perguntaram se eu queria fazer réplica, sentei e fui dando o texto para os atores. Quando acabou, perguntaram se eu queria fazer o filme. Eu roubei."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

