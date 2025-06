'A rotina é tudo': como ter horários faz com que crianças aprendam melhor

"Algumas mães sofrem até mais do que as crianças. Eu costumo falar que a gente não cria a crianças para nós, mas para elas viverem o mundo, então essa separação é muito importante até para a criação de uma mentalidade de indivíduo na criança, e para a mãe voltar a ser mulher", destaca a pediatra.

Também é nesse momento que os pequenos entram em contato com novos vírus e bactérias, o que aumenta as chances de novas infecções e doenças."Essa fase gera muito estresse, mas com calma e paciência ela acaba e fica tudo bem", afirma Sarah.

Viver com uma rotina bem planejada também contribui para que as crianças tenham uma saúde mais forte e um sistema imunológico mais resistente.

"A rotina ajuda a criança a criar na cabecinha dela um sentimento de pertencimento à vida, então ela sabe que ela tem horários para fazer as coisas e tarefas para cumprir. Isso vai fazer com que ela se desenvolva melhor na escola, aprenda melhor, obedeça os professores", afirma.

No que diz respeito ao sono, é importante que elas tenham horário para dormir e acordar.

"Uma criança que dorme mal vai se desenvolver mal, e o desenvolvimento está ligado às questões gerais do indivíduo. A criança que dorme mal vai estudar mal, vai atrapalhar o desenvolvimento dela na escola e nos esportes. Então dormir está muito ligado à qualidade de vida. A alimentação é a mesma coisa", ressalta Sarah.