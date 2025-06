Sexo sem frescura: nojinhos que você deveria deixar de lado na cama

Os homens têm essa ideia antiga de que a vulva tem cheiro de bacalhau e de que, por ela estar muito perto do ânus, vai acabar sentir o odor daquela região. No caso das mulheres, a origem do nojo pode ser moralismo. Algumas acham que é algo errado, pecaminoso. Superar a restrição ao sexo oral pode melhorar a relação com seu par. Afinal, todo mundo gosta de receber um "carinho". Principalmente na cama.

De beijar depois do sexo oral

Um bom beijo molhado melhora a conexão durante a relação, mas nem sempre ele é bem visto. Pelo pênis estar ligado à urina, muitos homens não gostam de serem beijados depois de receber o sexo oral por acharem que vão sentir o gosto dela. O mesmo vale para as mulheres, algumas delas não gostam do cheiro e nem do rosto da secreção da vagina.

Neste último caso, os mesmos fatores podem ser motivos de excitação para várias garotas. É importante lembrarmos, no entanto, que caso a higiene esteja em dia e você tiver a compreensão de que pênis e vagina têm gostos característicos, não há porquê de se ter nojo de ganhar um beijo após o oral.

De beijo grego e fio terra

É amplamente conhecido que o ânus é uma região cheia de terminações nervosas e, por isso, o estímulo na região causa muito prazer para homens e mulheres. Porém, o medo de que acidentes aconteçam impede que as mulheres brinquem mais com o ânus.