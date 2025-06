'Congelou': Eliana teve problema no ombro durante menopausa; qual relação?

Problema é dividido em três etapas. Na primeira fase há dor forte que piora com movimentação; na segunda, diminuição progressiva dos movimentos e rigidez; na terceira há o "descongelamento": o ombro vai progressivamente retornando ao normal.

Pode ser leve, moderada e grave. Quando é grave, a atrofia no ombro pode afetar outras partes do corpo, segundo o ortopedista Jean Klay, diretor da SBCOC (Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo). "Isso gera uma sobrecarga nas outras articulações porque, como o ombro não está funcionando bem, cotovelo, punho, mão e dedos são forçados. Então é comum que o paciente tenha dor nessas regiões e na cervical."

Relação com a menopausa não é direta. De acordo com ortopedista, queda abrupta dos hormônios nesta fase pode contribuir para o desenvolvimento da doença. "No entanto, a relação não está muito bem estabelecida ainda", explica. Por outro lado, a capsulite adesiva tem uma ligação com a saúde mental —pessoas mais ansiosas, preocupadas ou estressadas têm mais risco de desenvolver o "ombro congelado". "Na menopausa, as mulheres podem sentir essa mudança no humor, com níveis mais altos de tensão ou ansiedade", diz o médico.

Condição acomete mulheres dos 30 aos 50 anos. "De 20% a 30% dos pacientes têm a doença na sua forma bilateral, ou seja, nos dois ombros. Normalmente, são em momentos diferentes, mas também existem casos de você ter uma doença ao mesmo tempo", fala Klay.

É uma doença cuja incidência é relativamente alta, de 1% a 2% da população [geral], portanto é uma queixa importante de dor no ombro. Jean Klay, ortopedista

Fatores de risco envolvem traumas na região. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, condição pode ser secundária a alguma lesão no ombro, como uma ruptura de tendão, um simples traumatismo ou uma cirurgia no ombro.