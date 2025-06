Mãe conta com é a maternidade tripla e atípica: 'novo significado de amor'

E foi assim que Fran entendeu que não precisava lidar com os haters. "Todo julgamento é uma confissão. O que a pessoa critica no outro é o que ela tem dentro de si. Postei com amor e respondi os comentários com amor, de uma maneira muito consciente, sem sensacionalismo -que é totalmente contrário ao que acredito", lembra.

Chegada da Aurora

Como se não bastasse o ritmo acelerado de todas essas mudanças, com 36 semanas, Aurora veio ao mundo, em um parto normal, intenso, rápido e sem analgesia. "Assim que nasceu, veio para o meu colo e já mamou. Foi uma experiência linda."

Saudável, Aurora recebeu nota dez no teste que avalia a saúde dos recém-nascidos e não apresentou nenhuma complicação. No entanto, com o passar das horas, a maternidade solicitou uma avaliação com uma geneticista. O coração de Fran acelerou. "Quando eles falaram sobre esse exame, eu já senti que algo estava diferente." A médica veio com a notícia: Aurora possuía traços físicos sugestivos de Síndrome de Down. Para confirmar, foram solicitados exames complementares.

Todos os exames da gestação haviam sido feitos anteriormente e, em nenhum momento, veio diagnóstico. "Naquele momento só pensei: 'Se for, eu vou amar igualzinho. Nada vai mudar'", diz Fran. Michel teve a mesma reação: "Ele olhou nos olhos e disse: 'Para mim, não muda nada. Ela é perfeita'."