Sem saber que são mãe e filha, mulheres em situação de rua viram amigas

Fora da casa da mãe, Cristiane passou a viver nas ruas. Ela conta que se relacionou com um homem com quem teve três filhos. Brigas familiares e o uso de drogas contribuíram para a separação.

"Eu era 'amigada' e tive meus filhos. Um dia minha sogra tirou eles de mim dizendo que ia passear na casa de parentes em Votuporanga. Ela disse que retornava e nunca mais voltou. A minha filha mais nova tinha seis meses. Eu morava no quintal deles (da família do marido) e me tiraram de lá, então fui para as ruas. Perdi o contato e não consegui mais achar eles", afirma Cristiane, que, depois, teve mais uma filha de outro relacionamento.

Vitória foi criada pelos avós paternos, junto com dois irmãos. Após a morte dos avós, passou a viver com tios e primos. Há pouco mais de dois meses, ela foi morar nas ruas. O pai dela também morreu.

Casei e não deu certo, daí voltei para a casa do meu tio (irmão do pai) para passar o Natal e Ano Novo. O meu tio ficou pegando no meu pé para conseguir um serviço e me colocou para morar com o meu irmão mais velho. Fui procurar um trabalho, não achei e acabei ficando na rua.

Vitória Duarte Machado

Abrigo tem capacidade para acolher 100 pessoas e conta com quartos masculinos e femininos Imagem: Daniela Origuela

Mãe e filha

Cristiane e Vitória passavam o dia nas ruas e, à noite, dormiam no abrigo. O local tem capacidade para acolher 100 pessoas e conta com quartos masculinos e femininos, refeitório, lavanderia, espaço de convivência e notebooks conectados à internet para uso comunitário. Um detalhe no documento de identidade da jovem despertou curiosidade, mas não foi suficiente para revelar que as duas eram mais que amigas.