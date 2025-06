Por que a masturbação jamais deveria causar ciúme em você ou no par?

A verdade é que o vibrador costuma proporcionar, sim, sensações diferentes que a da penetração do pênis e que talvez o sujeito esteja mesmo entregue a fantasias no chuveiro. Nada disso, de acordo com os especialistas, é motivo para ficar com a pulga atrás da orelha por conta de insegurança ou deve ser encarado como uma espécie de infidelidade.

Se há algum conflito, ele não tem nada a ver com a pessoa que se masturba, mas, sim, com quem vê algo errado nisso. Ninguém deveria se incomodar em saber que o par encontre prazer no próprio corpo.

Masturbação faz bem

A masturbação do par é considerada como uma espécie de traição por falta de informação sobre os benefícios da prática —maior conhecimento do próprio corpo e do que propicia prazer, relaxamento e exploração de zonas erógenas, entre outros— e por dificuldade de diálogo na relação. Quando a pessoa se sente amada, o casal conversa abertamente sobre a sexualidade de cada um e sabe-se que a masturbação não afetará negativamente a relação a dois.

Para não magoar o outro, por vergonha ou medo de despertar suspeitas, há quem faça tudo às escondidas. Muita gente prefere a masturbação, mas quando a culpa permeia algo que deveria ser motivo apenas de deleite é possível que logo surja um "elefante na sala de estar" —algo que ambos sabem ou pressentem, porém fingem desconhecer.

Tanto os brinquedos eróticos quanto as fantasias sexuais são recursos benéficos para a masturbação e, claro, para a sexualidade. O parceiro pode ficar enciumado, mas quando perceber que isso é totalmente saudável e que vai melhorar a vida sexual do casal e, assim, fortalecer o vínculo entre os dois, todos os conflitos podem se amenizar.