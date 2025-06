Ousada e sexy: o lado íntimo da moda de Odete Roitman em Vale Tudo

"Odete é clássica, esnobe, austera, autoritária e, acima de tudo, chique", define a figurinista da trama Marie Salles em entrevista para Universa.

Para chegar ao novo visual, a profissional buscou referências dos anos 40, do estilo workwear, de atrizes da Era de Ouro do cinema e da moda imponente de Thierry Mugler nos anos 80. As peças ganharam vida em parceria com grandes nomes da moda nacional, como Alexandre Herchcovitch, Vitor Zerbinato, Sandro Barros e Mateus Cardoso — todos contribuindo para uma estética que equilibra tradição e contemporaneidade.

Essa sofisticação se desdobra também nos momentos mais íntimos da personagem. Em algumas cenas, Odete aparece sozinha, ou quase sempre acompanhada dos "sugar babies", tirando os sapatos ou ajustando o robe.

É nesse contexto que a lingerie entra em cena, sempre sem exageros. As peças são da Intimissimi, La Rouge Belle, Loungerie e Lutecia, escolhidas para transmitir uma sensualidade segura, coerente com a personalidade da personagem.

Ela passou dos 50 anos e continua ativa. As lingeries mostram esse lado sensual de forma natural, como ela é , explica mais a fundo Marie.