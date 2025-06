Natureza, vacina, comida e sono: Veja como melhorar imunidade das crianças

Ela também ressalta a necessidade de manter a vacinação em dia para que as crianças se desenvolvam de forma saudável. "A vacinação é muito importante. A partir da vacina a gente acostuma o nosso sistema imune com os vírus e bactérias e diminui a chance de ter infecções graves", afirma.

Além disso, manter uma alimentação saudável e fazer a suplementação quando for necessário também contribui para que os pequenos cresçam com bem-estar. Assim como ter horário para dormir, acordar, se alimentar e cumprir com as tarefas diárias em uma rotina bem estabelecida.

"Procurar a natureza sempre que possível, levar as crianças aos parques, passear ao ar livre. Tudo isso é muito importante e as pessoas deixam muito de lado, levam as crianças só no shopping, ao cinema e é muito importante que a criança pise na terra, tenha contato com folha, flor, com o céu, com vento, para ajudar na criação desse sistema imune mais eficiente", ressalta a pediatra.