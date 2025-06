Carol Abras conta como 'cara de pau' garantiu 1º papel no cinema: 'Roubei'

A atriz contou como foi receber Ney Matogrosso no set de 'Homem com H'. "Todas as informações que a gente tem de relações vêm da fonte, do Ney. Eu estava numa boa. Fui chegando perto, descortinando e então, Ney Matogrosso. A gente ficou uma hora conversando com ele e ele contando causos. Cara, é uma lucidez. Ele tem uma postura que deixa a gente no chinelo."

Carol disse ainda ter perguntado para o cantor se ele não sentia ciúmes de Cazuza durante o relacionamento dos dois. "Ele me olhou com uma cara e disse: 'Carol, não tinha nada disso nessa época, imagina.' Não tinha."

Atriz Caroline Abras começou no teatro escondida: 'Minha mãe não gostava'

A atriz contou que abandonou a ginástica olímpica na adolescência e começou no teatro escondida de sua mãe. "Lembro de sair da ginástica e ver essa galera em cima do palco, brincando, inventando, sempre sorrindo, e era uma coisa que contrastava com o clima da ginástica olímpica. Falei: não quero mais. Fui fazer escondida num teatro que uma amiguinha fazia. Eu falava que ia pro clube e ia pro teatro. Minha mãe tinha um pouco de receio dessa criança sozinha, no teatro, sem supervisão."

