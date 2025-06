'No fundo do meu poço tinha uma mola': traída, ela virou voz para mulheres

"A escrita é uma ferramenta terapêutica, inclusive vários profissionais usam durante as sessões. Acredito muito que, quando a gente escreve, coloca pra fora, e quando lê, consegue, muitas vezes, encarar aquilo como observador. Ter o privilégio de ser o observador da própria jornada é um presente, principalmente quando estamos com dor, vendo aquele lugar que não melhorou. Sou uma pessoa de momento presente, de me observar muito. Observo como estou me sentindo hoje e o que o momento presente está me trazendo. Como tenho esse senso de observação muito apurado, não senti necessidade de escrever, mas tenho outras ferramentas, como gravar vídeo, por exemplo. Falar é uma ferramenta", afirma.

Pílulas de realidade o Brasil do machismo estrutural

No Instagram, Thamires mantém um 'olimpo de deusas', onde compartilha, por meio de pílulas diárias, relatos pessoais, mensagens de empoderamento e recados ácidos e realistas sobre o universo feminino. A interação tornou a influenciadora referência para milhares de mulheres na rede.

"É muito grandioso, grande mesmo, e eu fico muito grata. Entrando no aspecto espiritual, vejo esse papel até como uma missão de vida. Hoje abri uma caixinha de perguntas e uma seguidora deixou uma mensagem linda dizendo: 'Você sabe que é uma ferramenta usada para falar direto com o coração de outras mulheres, não sabe?'. Eu sei, e por isso trato com muita seriedade e responsabilidade o que vou falar. Me sinto muito bem", disse.

O contato com as seguidoras deu a Thamires a oportunidade de acessar outros universos. As histórias que recebe retratam um Brasil ainda marcado pelo machismo estrutural.