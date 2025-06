'Reação faz diferença para viver': grupo LGBTQ+ ensina luta gratuitamente

Na opinião do casal, existe de modo abrangente um grande esforço para que atos de violência contra pessoas LGBTQ+ seja normalizado, quando a situação precisa ser discutida na sua questão estrutural que produz esse comportamento de eliminação de corpos LGBTQ+, principalmente de mulheres trans.

O conceito de que a região sul é um reflexo mais ostensivo do conservadorismo no país, por exemplo, é equivocado ao analisar mais a fundo os dados da ANTRA: São Paulo liderou o número de homicídios de pessoas trans, com 16 registros em 2024; em seguida veio Minas Gerais, com 12 casos, e em terceira posição o Ceará, com 11 ocorrências, conforme o levantamento.

Rayane reitera a informação, "vivenciei poucos casos de hostilização aberta em Porto Alegre, se a minha presença gera desconforto, não é problema meu e sim do outro; em geral, encontrei mais acolhimento do que ódio morando aqui".

Precisamos ter esse foco para que as políticas públicas e as ações da sociedade civil sejam amplas, discutidas e não acreditar que exista um lugar melhor ou pior para pessoas LGBTQ+ viverem no país , pontua Juarez.

A dupla salienta que não busca soluções fáceis para problemas complexos, e que o objetivo sempre foi aproximar a luta deles com os movimentos sociais.

Indagados sobre o futuro do projeto, ambos mencionam ter uma sede própria e maior, com a expansão do coletivo para outras regiões também: "assim atenderíamos mais pessoas LGBTQ+ e mulheres heterossexuais", e complementa, "poderia também estruturar a formação de instrutores e um letramento político para os profissionais", almeja Juarez.