Nunca mais a mãe vai dormir? Pediatra esclarece mitos sobre o sono do bebê

O médico pediatra Paulo Telles esclarece os principais mitos sobre os primeiros momentos do sono do bebê no novo episódio de 'Amar + Materna', programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 23h30 no Canal UOL.

A privação de sono é uma das fases mais desafiadoras do puerpério. Nesses momentos, é comum que as mães se perguntem se nunca mais terão uma noite tranquila. A boa notícia, segundo o especialista, é que esse período de turbulência tem data marcada para acabar.