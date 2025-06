Massagem tântrica: toque que transforma prazer em autoconhecimento

Como começar a prática

Para quem deseja experimentar com um parceiro, o ideal é criar um ambiente acolhedor: música suave, corpos despidos frente a frente e um momento de conexão visual e respiratória por alguns minutos. A proposta é explorar o corpo do outro com presença, sem pressa e sem metas. A ideia não é chegar ao orgasmo, mas mergulhar no prazer do percurso. Óleos vegetais como coco, semente de uva ou girassol ajudam a intensificar o toque.

Na sequência, inicia-se a massagem íntima — ou nos termos do Tantra, a massagem no Lingam (pênis) ou na Yoni (vulva). O estímulo começa de forma leve e vai ganhando intensidade conforme a resposta do corpo. Embora muitos associem a uma masturbação, a proposta é completamente diferente. Não existem atalhos ou objetivos finais. O Tantra é o caminho do meio, com infinitas possibilidades de prazer, conexão e descoberta.

Quem está sozinho também pode se beneficiar. A autoprática começa com o toque consciente de todo o corpo, como se fosse uma dança. Para as mulheres, explorar a vulva com auxílio de um espelho pode ajudar a identificar zonas de prazer pouco conhecidas. O uso de óleo vegetal potencializa a experiência.

Tantra como caminho de cura

Durante os encontros de Tantra, geralmente os participantes treinam inicialmente com réplicas de genitálias — carinhosamente chamadas de Romeu e Julieta — antes de praticar entre si. A proposta é construir segurança, confiança e familiaridade com a técnica. A massagem envolve chakras, emoções e traumas. É um processo de autoconhecimento, principalmente para as mulheres, que foram ensinadas a não se tocarem.