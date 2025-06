Ciúme de Cazuza? Carol Abras relembra papo com Ney no set de 'Homem com H'

Carol Abras conta como 'cara de pau' garantiu 1º papel no cinema: 'Roubei'

Caroline revelou que "roubou" o seu primeiro papel no cinema, no curta 'Alguma Coisa Assim'. O episódio marcou o início da parceria com o diretor Esmir Filho, de "Homem com H". "Eu fazia aula de teatro, era a mais nova e tinha um menino que era um pouco mais velho do que eu. Um dia ele chegou antes da aula e pediu para bater o texto de um teste com ele. Perguntei onde era. Ele me deu o endereço e horário, apareci lá. E só tinha menino. Perguntaram se eu queria fazer réplica, sentei e fui dando o texto para os atores. Quando acabou, perguntaram se eu queria fazer o filme. Eu roubei."

Atriz Caroline Abras começou no teatro escondida: 'Minha mãe não gostava'

A atriz contou que abandonou a ginástica olímpica quando adolescente e começou no teatro escondida de sua mãe. "Lembro de sair da ginástica e ver essa galera em cima do palco, brincando, inventando, sempre sorrindo, e era uma coisa que contrastava com o clima da ginástica olímpica. Falei: não quero mais. Fui fazer escondida num teatro que uma amiguinha fazia. Eu falava que ia pro clube e ia pro teatro. Minha mãe tinha um pouco de receio dessa criança sozinha, no teatro, sem supervisão."