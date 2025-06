Nátaly Neri critica influencers que promovem bets e ostentação: 'Maligno'

O Brasil já soma mais de 500 mil influenciadores só no Instagram, é o que aponta uma pesquisa realizada pela Nielsen. Mas será que todos exercem uma boa influência? No 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e MariMoon no Canal UOL, a cientista social e influenciadora Nátaly Neri criticou o impacto negativo de certos criadores de conteúdo nas redes sociais e apontou o que considera prejudicial: "Vamos começar pelo básico, né? Bets [apostas esportivas]. E eu acho que o consumo desenfreado", afirmou.

Para Nátaly, há criadores que causam danos intencionais à comunidade que os segue, em troca de lucro. "Existem pessoas muito malignas. Que causam impactos negativos propositalmente pra ganhar dinheiro. É assustador descobrir isso", criticou.

Ela também apontou o perigo da cultura de ostentação promovida por influenciadores digitais, principalmente quando associada ao luxo extremo. "Eu nunca me importei com marca, de repente, eu sei tudo sobre Birkin Bags. (...) E por que, de repente, eu estou sendo tão invadida por esse conteúdo? Porque as pessoas estão no seu ônibus, indo trabalhar às seis da manhã, falando 'a birking dela é falsa'", disse, destacando a distância dessa realidade da vida da maioria dos brasileiros.