Você pensa que swing é só troca de casais? Descubra mais sobre o assunto

Para muita gente, o swing ainda carrega uma imagem estereotipada: festa, descontrole, orgia. Mas para quem vive essa prática, a realidade é bem diferente. Longe do clichê do “liberou geral”, o universo swinger envolve acordos, limites e uma nova maneira de enxergar o relacionamento a dois — ou a três, quatro ou quantos a fantasia permitir.

O que define o swing não é a ausência de regras, mas justamente o oposto: o controle. A prática consiste em ter relações sexuais com outras pessoas, mas sempre com o conhecimento e, geralmente, com a presença do parceiro — ainda que distante ou apenas ciente da situação. Por isso, muitos praticantes classificam esse tipo de relação como uma “monogamia controlada”, que se diferencia tanto da monogamia tradicional quanto dos relacionamentos abertos.

Nesse arranjo, o desejo do outro é acolhido e, de certo modo, monitorado. É isso que distingue o swing das relações abertas, em que os parceiros costumam ter experiências sexuais fora da relação sem necessariamente compartilhar os detalhes entre si. No swing, o jogo é combinado — e o prazer está também na troca consentida, na partilha da fantasia.