SC: maquiador denuncia cárcere da irmã; Justiça decreta prisão do suspeito

Foi Luiz Philipi Pires Domingos, irmão da vítima, quem trouxe o caso à tona. Morando em Portugal, ele publicou um vídeo que já conta com milhões de visualizações nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece deitada em uma cama de hospital, com o rosto desfigurado e os olhos roxos. No relato, Luiz Philipi descreve o que teria acontecido com a irmã nas semanas anteriores.

Dias após sair do hospital, porém, a mulher fugiu da casa da família e reapareceu em vídeos com o companheiro. Nas gravações, a jovem afirmou que decidiu reatar o relacionamento por vontade própria. Ela também declarou que as agressões foram motivadas por uma suposta traição: "Depois dessa suposta traição, o Luiz me agrediu".

Nos vídeos, André também comentou a reconciliação e diz ter sido procurado por Eduarda. Ele negou ter obrigado a jovem a retomar o relacionamento. "Estamos juntos, ela me procurou, ela me chamou", disse. "Se eu fosse tudo isso que ela relatou, tudo isso que a família relatou, ela não tinha me procurado".

Segundo o irmão, a família não sabe onde a mulher está. "A gente não sabe de nada, absolutamente nada. Não sabemos onde ela está, só sabemos que está com ele", afirmou Luiz Philipi.

A Justiça de Santa Catarina decretou no dia 18 de junho a prisão preventiva de Salvador. O pedido foi feito pela Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público, e concedido pelo Judiciário.

O suspeito está foragido. Segundo a Polícia Civil, André Luiz Salvador não foi localizado até o momento e é procurado pelas polícias Civil e Militar.