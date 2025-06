'Não é para negros': usuários reclamam de prioridade para brancos no Tinder

Depois de comentar sobre sua experiência com seu irmão, ela foi incentivada por ele a baixar o Denga Love, um app de relacionamento entre pessoas negras.

Por achar a proposta interessante, adicionou a aplicação em seu celular e, finalmente, achou ter encontrado um local seguro para conversas mais profundas. "Pelo menos de amizade a gente vai sair desse negócio", pensou. Na teoria, tinha certeza que encontraria pessoas parecidas culturalmente e socialmente com ela.

Mas o que Jéssica mal sabia é que ela encontraria o amor. "Fiquei apenas alguns dias no app e conheci meu marido", conta.

Em dois dias de conversa com Luiz Adriano, 33, no app, eles já migraram para outros, como Instagram e WhatsApp. Uma semana depois do match, se encontraram. "Nunca mais nos desgrudamos", diz ela. Após quatro meses do primeiro encontro, Jéssica já estava grávida do pequeno Zack, que hoje tem 10 meses.

'Não estamos excluindo ninguém'

Criador do Denga Love, Fillipe Dornelas também passou por alguns aplicativos de relacionamento. Em todos eles, encontrou problemas. Entre as inúmeras violências que mencionou ter sofrido, uma delas foi quando uma mulher com quem havia dado match fez comentários sobre seu tom de pele.