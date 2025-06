Devo deixar meu bebê chorar até ele pegar no sono? Pediatra esclarece mitos

"O segundo fator é a alimentação, o açúcar antes de dormir é ruim, porque estimula mais, o chocolate, bebidas ou chás com cafeína também. Além de muita agitação ou exercícios físicos antes de dormir", destaca.

Um dos mitos sobre como educar um bebê envolve deixá-lo chorar até que ele pegue no sono. Para o pediatra, este não é um método adequado e a conduta ideal é sempre a do acolhimento.

"Nos primeiros 30 a 40 dias, a criança chora porque ela está com a fralda suja, ou está com frio e calor, ou ela está com fome, ou está com sono mesmo. Qual o benefício de deixar a criança chorar? Nenhum. A criança não chora porque está fazendo birra, mas porque não conseguiu dormir e está exausta", afirma.

Telles explica que cada criança tem um ritmo diferente de sono, mas alguns padrões são comuns e dependem do tempo de vida dela.

"Uma criança que dorme bem tem a parte emocional melhor, ela tem menos estresse, menos ansiedade, ela acorda mais bem-humorada e tem uma imunidade melhor. Não basta ter sono, a criança precisa aprender a dormir", afirma.

Nos primeiros 30 dias, um bebê dorme entre 16 a 20 horas e acorda apenas para mamar. Ao longo do primeiro ano, ele vai passar a dormir cerca de 14 horas, contando com as sonecas. Já aos cinco anos de idade, esse tempo passa para, em média, 10 a 12 horas de sono. Até chegar a um ritmo de 8 a 10 horas na adolescência.