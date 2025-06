Primeira Parada Gay do Brasil não foi em SP e reuniu apenas 3.000 pessoas

A cantora Marina Lima também compareceu à marcha, assim como Jane Di Castro (1947-2020); outra figura conhecida foi Isabelita dos Patins, que assistiu à Parada da varanda do Copacabana Palace a convite da direção do hotel. Ela salientou o carinho do público para com ela dois anos após o famoso 'beijo' no rosto de Fernando Henrique Cardoso.

As pessoas acenavam, tiravam fotos, e mandavam beijinhos para mim, anos dourados que não voltam mais.

'Marcha pela Cidadania' no Rio, a primeira Parada Gay do Brasil, em 1995 Imagem: Grupo Gay da Bahia

Ativistas do país inteiro também estiveram presentes como Toni Reis, João Antônio Mascarenhas (1927-1998), Luiz Mott (um decano do movimento homossexual no país), Claudio Nascimento, Raimundo Pereira (1960-2006), Beto de Jesus e muitos outros nomes relevantes. O cantor e compositor Renato Russo (1960-1996) doou US$ 10 mil para a organização da conferência, uma alta soma para a época.

Na ocasião, o canadense Andy Quan, coordenador da ILGA, declarou a um jornal carioca, "não existe lugar mais liberal em toda a América Latina", se referindo ao Rio.

Paralelo a ILGA, também ocorreram na Cidade Maravilhosa outros eventos, como o III Encontro Nacional de Travestis e Liberados e a 1?ª Olimpíada Internacional de Gays e Lésbicas. Intitulada Gaymes, os jogos de futebol de praia, vôlei, ciclismo, natação e uma mini maratona de 4 km, contou com 300 inscritos e a presença de famosos como Rogéria (1943-2017), Renato Russo, Fernando Gabeira e a ex-modelo e apresentadora Monique Evans, considerada a madrinha dos gays.