O que fazer quando um casal se ama, mas é incompatível na cama

A relação envolve amor, respeito, diálogo, carinho. No entanto, na cama as coisas parecem não funcionar muito bem, por diversos fatores: um gosta de transar à noite, o outro prefere de manhã; um gosta de preliminares longas, o outro prefere algo mais vapt-vupt; a química é meio esquisita e por aí vai. Esse tipo de descompasso acontece numa incidência maior do que você imagina.

Os desencontros sexuais são bem comuns. O amor romântico prega que o amor tudo resolve, mas na vida real não é bem assim. Amor e sexo não necessariamente estão na mesma sintonia. São duas pessoas, com vivências, experiências e desejos sexuais diferentes que se unem, então é preciso conversar e organizar a vida sexual.

A vida a dois é um projeto que requer um investimento a longo prazo geralmente realizado por duas pessoas que vislumbram um espaço em que exista acolhimento, afeto, segurança, satisfação sexual e projetos comuns significativos. Para que funcione, é preciso intimidade além do compromisso com a relação. É preciso retomar a intimidade antes mesmo da retomada da sexualidade e da erotização.