Sexo por 100 dias? Eles toparam o desafio após 30 anos de casados

Eles levam uma vida de convivência intensa. Além de estarem juntos há 30 anos, trabalham lado a lado, dividindo o mesmo escritório. Para o sexo, o clima precisa estar propício. Além de ativar o modo "tesão turbo", também aprenderam a resolver qualquer diferença antes de irem para a cama.

"Quando vamos 'namorar', precisamos deixar de lado os problemas, o cansaço... Não pode falhar. A ciência mostra que faz bem para a saúde e para o coração", diz Rodrigo Pardi.

"Já passamos dos 100 dias"

Rodrigo e Leila já passaram dos 100 dias de sexo e não pretendem parar Imagem: Acervo pessoal

Ao contarem a amigos sobre o desafio, alguns casais se animaram, mas a maioria desistiu no meio do caminho. Rodrigo e Leila, no entanto, nunca pensaram em parar. Na verdade, os 100 dias já ficaram para trás — e eles continuam firmes.

No início, Rodrigo achava que seria impossível. "Os primeiros dias foram empolgantes, mas depois vieram momentos em que a vontade nem sempre aparecia. Mesmo assim, para nós, era mais do que sexo. Era sobre conexão, carinho, entrega, reencontro."