Didi Wagner diz que não visitaria o Irã: 'Fico angustiada só de pensar'

Didi contou que sua primeira entrevista no junket foi com o ator John C. Reilly, conhecido por seus papéis em filmes como "Chicago" (2002) e "A Vida é Dura: A História de Dewey Cox" (2007).

"Fui fazendo as perguntas, ele super educado, respondendo tudo, de repente eu olho atrás da câmera, a pessoa da produção estava fazendo assim [um movimento circular com a mão] pra mim. E aí eu, primeira vez fazendo aquele negócio, entendi 'keep going', tipo assim 'vai nessa', pensei 'cara estou indo bem'", lembra.

Confiante no gesto, Didi contou que fez mais um questionamento ao ator e a pessoa da produção seguiu gesticulando. A apresentadora, que ainda não tinha assistido ao filme - já que os jornalistas nem sempre veem o longa antes do eventos - passou até a inventar perguntas de improviso para esticar a entrevista, até que foi interrompida.

"Na quarta vez que a pessoa fez o gesto, ela disse assim: 'The interview is done', 'A entrevista acabou'. Daí eu fiquei supernervosa, [disse] 'o que eu fiz de errado? Eu estava tentando compactuar com o que você estava me pedindo'. Ela respondeu: 'Eu estava te pedindo para terminar a entrevista. Encerra!'. Ela ficou brava comigo!"

