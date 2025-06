Dani Calabresa relembra denúncia de assédio: 'Me lasquei muito sozinha'

Dani Calabresa conta como conheceu o marido: 'Fomos para a casa de um amigo do Fiuk'

A comediante contou como conheceu o marido, Richard Neuman. "Foi uma coisa que não tem muito a ver nem comigo nem com ele. Eu não sou de balada. Sou de ficar em casa. 2018 eu fiz o Dança dos Famosos. Fiquei muito amigo dos professores. Meu professor foi parceiro da Regiane Alves que estava namorando o melhor amigo do Richard. Fomos para uma balada que eu nem ia. A gente se encontrou, foi fechando e a gente foi para a casa de um amigo do Fiuk. Chegando lá, ele não quis ficar com uma amiga da Regiane e o Richard fingiu que era o dono da casa. Ele é engraçado, do bem, do amor, me ajuda com o texto."

