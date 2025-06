Por que ridicularizar o tamanho do pênis é nocivo também às mulheres?

Opinar sobre o corpo do outro é uma prática antiga, embora tenha ganhado dimensões maiores com as redes sociais. O hábito contribui para a baixa autoestima feminina: em meios às críticas, mulheres internalizam a ideia de que não se enquadram no padrão de beleza enaltecido pela sociedade, o que pode causar sofrimento.

Em menor escala, o corpo masculino também é comentado — e vira e mexe se torna motivo de piada, principalmente quando o assunto é o tamanho do pênis (se é pequeno, principalmente). O problema? Mais do que ferir o ego masculino, a ridicularização contribui para a construção de uma cultura conhecida como masculinidade tóxica — que, no fim das contas, acaba sendo nociva para a própria mulher. Entenda:

Status de sucesso

O tamanho do pênis é um mito criado e mantido pelos humanos há muito tempo. Hoje em dia, a grandeza é relacionada à ideia de um bom desempenho sexual, mas não só. Ter um órgão considerado maior do que a média remete também a uma imagem de poder. O "superdotado" é visto pelos demais como um privilegiado na conquista.