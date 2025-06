Sofrer violência na infância compromete a saúde mental pro resto da vida?

Apesar de ser ideal que nenhum desses atos ocorra, é melhor que a tomada de consciência aconteça um dia, do que nunca aconteça. "Parei de bater muito tarde, foi um processo longo e, quando comecei a me dar conta do que é uma agressão, fiquei sem conseguir falar sobre o assunto, porque era muito dolorido", conta C.P..

O objetivo da produtora de eventos não era castigar o filho, e sim educá-lo, porém da forma como foi ensinada na própria infância. Na época, não havia a Lei Menino Bernardo (de 2014), que proíbe castigos físicos contra crianças e adolescentes e propõe métodos de educação não violentos. Apesar da aplicação da lei depender da interpretação do juiz, a palmada é considerada crime de maus tratos, previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para C.P., hoje é claro o erro das palmadas, e não foi preciso a lei para orientá-la, mas acolhimento e conhecimento. "O que me fez parar de bater foi entender que eu só batia porque não tinha recursos para lidar com aquilo, e isso veio através de uma amiga, que me trouxe a disciplina positiva, e também através de um grupo de mães onde trabalhei", conta, emocionada.

Querer ver o filho adulto saudável e ter uma relação sadia com ele foi outro grande motivo. "Fui olhando para a educação de outra forma, e decidi que bater não era mais opção. Proibi meu marido também. Não fiz tudo como deveria ser, mas dentro da minha história foi o que, como e quando consegui."

A hora de superar os traumas chega, porém, mais importante do que pensar em como ajudar nossos filhos a fazer isso (ou em como nós podemos superar o que vivemos), é que todos cuidem das crianças em casa, no dia a dia, no convívio familiar, e também no escolar e entre amigos - para que não haja traumas.

Abuso de substâncias

Além do estresse tóxico que afeta o desenvolvimento do cérebro e o comportamento, a exposição às violências em idade precoce pode ainda favorecer o abuso de substâncias.