Um quarto das adolescentes sofre violência no namoro; como protegê-las?

Mesmo os primeiros namoros, ainda na adolescência, podem ser experiências violentas especialmente para garotas. E as consequências destas dinâmicas podem ser tanto imediatas quanto duradouras.

Dor visível - e invisível

Um estudo da Organização Mundial de Saúde divulgado em julho do ano passado apontou que cerca de um quarto (24%) de todas as meninas passam por violência sexual ou física em seus relacionamentos antes do 20º aniversário. A estimativa é de que o total seja de 19 milhões de garotas agredidas em todo o mundo.

Mas estes números se referem apenas à violência que se pode ver. Garotas que passam por violência psicológica por parte de seus namorados têm maior risco de depressão, ansiedade, abuso de substâncias como álcool e drogas, comportamento agressivo e pensamentos suicidas, segundo dados do CDC (Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) apontados uma reportagem da rede americana CNN em março.